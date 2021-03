Linda Hakeboom na operatie: ’Alles is goed gegaan!’

„Alles is goed gegaan!”, schrijft de televisiemaker onder een foto in haar operatiekleding.

Maandag liet Hakeboom weten weer onder het mes te moeten, terwijl ze juist net weer was aangesterkt. „Ik ga van huilen naar lachen en alles daartussenin. Het voelt als een eindeloze rollercoaster, dit proces van ziek-zijn”, zo liet ze weten.

Linda Hakeboom werd bekend als presentatrice van Rambam. Ook was ze te zien in Spuiten en slikken op reis. Daarnaast maakte ze documentaires over de muzikanten Jett Rebel en Douwe Bob.