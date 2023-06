Shakira hoorde over affaire ex toen haar vader op ic lag: ’Via de pers’

Shakira kwam er in het ziekenhuis via de media achter dat haar ex Gerard Piqué, voormalig topvoetballer, vreemd zou zijn gegaan. Dat vertelt de zangeres in de Spaanstalige uitgave van het tijdschrift People.