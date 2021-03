Shary-An switcht van Engels naar Nederlands

Premium Columns

De leedmagneet die Dré Hazes heet

Is me dat even schrikken! Nee, niet dat gedoe met Dré, want op Dré kun je de klok gelijkzetten. Die heeft de zomer weer in zijn bol. Als zanger van het levenslied moet je het leven nu eenmaal écht leven om er een beetje geloofwaardig over te kunnen zingen. Daarom leeft Dré alsof het zijn laatste dag...