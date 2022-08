Brad Pitt geeft bizarre verklaring voor rok: ’We gaan toch allemaal dood’

Pitt verscheen maandag opnieuw op de rode loper voor de première van Bullet Train in Los Angeles, dit keer niet in een rok, maar in een knalgroen pak. Op de vraag van een verslaggever van Variety over de inspiratie voor zijn outfit tijdens de première in Berlijn, kwam Pitt met een bizar antwoord. „Ik weet het niet. We gaan toch allemaal dood. Dus laten we voor die tijd wat lol hebben.”

En lol heeft de acteur zeker. Onlangs werd bekend dat Pitt zes jaar nadat hij van Angelina Jolie scheidde, weer aan het daten is geslagen. Van een serieuze relatie zou nog geen sprake zijn, maar maar hij zou het in elk geval prima naar zijn zin hebben met deze vrouw in zijn leven.