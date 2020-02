Ⓒ AvroTros

In de finale van Wie is de Mol? gaan vier mensen uitmaken wie de de saboteur in hun midden is. De afvaller was zaterdagavond niet verrassend, maar de zaken werden wel op scherp gezet. Durfden wij wekenlang te beweren dat Miljuschka Witzenhausen de Mol is, we hebben nu het licht gezien. De deelnemers hebben ondertussen nog steeds géén idee.