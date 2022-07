Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger is bang links en rechts te worden ingehaald door andere zangers André Hazes plant ‘spectaculaire’ comeback!

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Na bijna een jaar staat André weer achter de microfoon en werkt hij langzaam maar zeker toe naar een comeback. Ⓒ ANP/HH

André Hazes zit nu nog in Thailand, maar keert snel terug... ook op de bühne! Dat zeggen bronnen dicht bij de zanger, die ook kunnen onthullen dat hij vorige week al in het diepste geheim de eerste stappen heeft gezet naar zijn comeback. In de Wisseloord-studio’s in Hilversum stond de 28-jarige volkszanger, die vorig jaar september een sabbatical nam, voor het eerst sinds lange tijd weer achter de microfoon. En het werd het een opname ’die Nederland moet gaan verbazen’...