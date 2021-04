The Crown-actrice Olivia Colman mogelijk in Marvelserie

Het zou gaan om Secret Invasion, waarin Samuel L. Jacksons personage Nick Fury uit de Avengers-reeks centraal staat. De serie is een spin-off van de film Captain Marvel, waarin Ben Mendelsohn opdook als de leider van de Skrulls, aliens die van gedaante kunnen veranderen. De acteur zou die rol weer oppakken voor de serie.

Het is nog niet duidelijk welke rol de makers bij Marvel, dat onderdeel is van Disney, in gedachten hebben voor Colman. De actrice, die in het derde en vierde seizoen van The Crown koningin Elizabeth speelde, gaat aankomende zondag op voor een Oscar voor haar rol in drama The Father, waarin ze te zien is met de tevens genomineerde Anthony Hopkins.