Amerikaanse regering dreigde Zweden in zaak A$AP Rocky

Het wordt echter niet duidelijk welke maatregelen de regering tegen Zweden zou nemen als de zaak niet snel wordt opgelost. Wel schrijft O’Brien dat de Amerikanen een snelle oplossing willen en dat de rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, de uitspraak niet in de gevangenis hoeft af te wachten. O’Brien stelt in de brief voor dat de rapper de uitspraak in een hotel mag afwachten.

De brief is gedateerd op 31 juli. Een dag later antwoordde de Zweedse procureur-generaal Petra Lindh dat het aan de rechter is om te bepalen waar een verdachte de uitspraak af mag wachten.

Uiteindelijk besloot de rechter dat A$AP Rocky de uitspraak in vrijheid af mag wachten. De rapper vertrok daarop met zijn gezelschap spoorslags in een privévliegtuig naar de Verenigde Staten, melden Zweedse media.

