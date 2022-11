Karskens wil via rechter Zwarte Pietenjournaal bij NPO afdwingen

De omroep heeft na de afwijzing een pro-formabezwaarschrift ingediend. „Door de lange procedures zal het dit jaar niet mogelijk zijn een Zwarte Pietenjournaal uit te zenden”, aldus Karskens. „Maar de inzet is dus wel dat dit volgend jaar anders zal zijn.”

ON! voert in het bezwaarschrift aan dat „het behoud van de Nederlandse cultuur” een van „de kernwaarden” van de omroep is. „Hierbij nemen Sinterklaas en Zwarte Piet een speciale plek in. Het grootste kinderfeest van ons land is een prachtige traditie die we graag in ere willen houden, net als de meeste Nederlanders. Een meerderheid wil nog steeds het originele feest met Zwarte Piet en geen roetveegpieten waarmee de magie voor kinderen verdwijnt.”

Het Zwarte Pietenjournaal was de afgelopen twee jaar iedere week te zien in november. De afleveringen waren te zien op YouTube, op het kanaal van Ongehoord Nederland. Het Zwarte Pietenjournaal van ON! past volgens de NPO niet in het beleid dat in 2019 is ingesteld over Zwarte Piet. De NPO koos toen, samen met de NTR, voor de roetveegpiet. De NTR verzorgt al sinds jaar en dag het Sinterklaasjournaal voor de publieke omroep.