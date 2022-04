Premium Het beste van De Telegraaf

Thrillerrecensie: ’Sønderho’ Nieuw leven kweken: steeds weer duikt hetzelfde dna op

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

In 1941 werkt Anna Bolton in Londen bij het bedrijf GenMedical, gespecialiseerd in onder meer meerlingen en veroudering. De tijd verspringt naar 45 jaar later, naar het Deense Sønderho, waar datzelfde onderzoek opnieuw is opgestart door Anna’s zoon.