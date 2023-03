Premium Het beste van De Telegraaf

Philip Haas brengt schilderijen tot leven in zijn films

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Still uit de videofilm naar het werk van de Italiaanse rococoschilder Tiepolo.

Onderuit gezakt op een grijze zitzak, kijkend naar het plafond, is het alsof in Museum Flehite in Amersfoort, de hemel openbreekt en de Griekse goden van de Olympus tot leven komen. De stralende zonnegod Apollo, de lieflijke Venus en oorlogszuchtige Mars, ze bewegen en spreken met elkaar. „Als de Italiaanse rococo-schilder Giovanni Batista Tiepolo een filmmaker was geweest, zou dit het resultaat zijn”, vermoedt Philip Haas.