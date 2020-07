Protest in Berlijn tegen jarige Thaise koning

Dat de demonstratie op dinsdag plaatsvindt is geen toeval. In Thailand is het een nationale feestdag ter ere van de 68e verjaardag van de koning. Overal in het land zijn plechtigheden georganiseerd waar officials, zoals leden van de regering en de provinciegouverneurs en burgemeesters, verplicht eer moesten betonen aan Vajiralongkorn. Dat gebeurde meestal door te buigen of knielen voor zijn portret dat overal in Thailand staat opgesteld.

De jarige neemt zelf geen deel aan de festiviteiten. Hij verblijft in Beieren en is dit jaar pas vijf keer voor minder dan 24 uur in Thailand geweest. Dat is ook een reden dat juist in Duitsland protestacties tegen hem worden ondernomen, teneinde het Duitse publiek op zijn aanwezigheid attent te maken en de Duitse regering over te halen hem de deur te wijzen. Dit voorjaar waren er ook al acties in Garmisch-Partenkirchen, waar de koning een heel hotel had afgehuurd voor hemzelf en zijn naar verluidt meer dan een dozijn tellende schare vrouwen.

