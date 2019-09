Doe Maar gaat weer op tournee

Een naam voor de nieuwe tournee is er nog niet. „De eerste vergadering van de Doe Maars moet nog komen”, zegt Henny Vrienten (71) tegen het ANP. Doe Maar reisde vorig najaar door Nederland en België om het 40-jarige jubileum van de band te vieren. De tournee begon in Hedon in Zwolle en eindigde met vier uitverkochte concerten in theater Carré in Amsterdam.

Te groot

Vrienten: „De bedoeling van onze vorige tournee was dat we terug wilden naar het clubcircuit, waar we vroeger niet konden spelen omdat we te groot waren. Wij wilden weer naar de kleine clubs, zoals we begonnen zijn, dichtbij de mensen. Dat is ons zo goed bevallen, dat we onszelf afvroegen: ’Waarom doen we dit niet nóg een keer?’. Dus dat gaan we doen.” Details over de tournee van Doe Maar heeft concertorganisator Mojo nog niet bekendgemaakt.

Comeback

Doe Maar ontketende begin jaren 80 een ware rage in Nederland. De band scoorde grote hits als Doris Day, Is dit alles, De bom, 1 Nacht alleen en Pa. De band stopte in 1984 tot teleurstelling van hysterische tienerfans, maar kwam in 2000 weer bij elkaar. De muzikanten maakten een comeback met zestien concerten in Ahoy. Daarna volgden nog meer concertreeksen. In 2017 toerden Henny Vrienten, Jan Hendriks, Ernst Jansz en René van Collem langs festivals en vorig jaar volgde de tournee Er verandert Nix.

Henny Vrienten brengt eind deze maand zijn solo-album uit onder de titel Tussen de regels. Komend voorjaar maakt hij een theatertournee met de groep Vreemde Kostgangers, waar ook Boudewijn de Groot en George Kooymans deel van uitmaken. Vrienten: „Niets is zo leuk dan met vrienden samen op het podium te staan en muziek te maken.”