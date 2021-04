Entertainment

Imelda Staunton vindt het eng om Queen te spelen in The Crown

Imelda Staunton vindt het ’heel erg eng’ om de rol van koningin Elizabeth te gaan spelen in The Crown. De 65-jarige actrice neemt in de vijfde en zesde reeks de rol over van haar voorgangers Claire Foy en Olivia Colman, die een jongere Elizabeth speelden in de populaire Netflix-serie.