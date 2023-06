Premium Het beste van De Telegraaf

Robert de Hoog omarmt grilligheid van Mocro Maffia Mocro maffia acteur Robert de Hoog: ’Een dode krijgt applaus’

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Robert de Hoog, hier als Tatta: ,,Het was lekker om langer achter elkaar bezig te zijn, zodat je een betere boog kunt maken.” Ⓒ RTL

Vier seizoenen was hij een van de belangrijkste drugsbazen, nu wordt Romano’s lichaam op straat gedumpt. Doorzeefd met kogels en poedelnaakt. Zo gaat dat in Mocro maffia. Ook bij de nieuwste afleveringen, vanaf vrijdag op Videoland, konden acteurs slechts hopen op het beste. „Tijdens het lezen kom je er pas achter of je het einde van het seizoen haalt”, zegt Adil-vertolker Walid Benmbarek.