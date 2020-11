Hierom roemt Donald Trump Sean Connery

Trump vond Connery een ’legendarische acteur’. De president zei dat de Schot hem ooit uit de brand hielp toen hij een bouwproject in Schotland wilde starten. „Ik had het moeilijk om toestemming te krijgen bij een groot project in Schotland en toen bemoeide Sean zich ermee en zei: ’Laat hem dat verdomde ding bouwen’. Dat was alles wat ik nodig had.”

In Schotland werd Connery een zeer warm hart toegedragen en werd hij gerespecteerd, schrijft de president. „Sean was een geweldige acteur en een nog geweldiger man. Mijn oprechte deelneming aan zijn familie.”