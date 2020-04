André Hazes wil niet op tv met eigen show

„Ik zit natuurlijk bij SBS, dus als zij mij hadden gebeld met: ’Dré, we gaan nu met jou elke donderdagavond om 23.00 uur een liveshow doen met mensen’, dan had ik nee gezegd”, geeft André toe in RTL Boulevard. „Nu kan ik lekker leren, ik mag fouten maken. Het is mijn eigen ding, geen druk op mijn schouders. Dat maakt het voor mij heel aantrekkelijk. Dit is gewoon een heel mooi leerproces.”

André sluit niet uit dat het programma later alsnog de overstap naar tv maakt. „Als het eenmaal goed gaat lopen, zou ik dit heel graag willen doen.”

De presentator is nu met zijn team aan het kijken waar de show beter kan. „Maar dit gaat echt wel goed komen. Het was de eerste keer gewoon even oefenen”, aldus André. Mogelijk komen er bijvoorbeeld meer gasten. „Ik had nooit verwacht dat hier mensen bij zouden komen. Het is wel grappig, we krijgen nu allemaal aanmeldingen van mensen die mee willen doen. Best wel grote namen ook, waarvan ik denk: oké jullie hebben dus gekeken.”