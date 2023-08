Scheldende ’taxichauffeur’ Elise Schaap zorgt voor enorme hit: ’Met haar werken is een feestje’

Een Venlose banketbakker met een ’gemoedelijke g’, een schreeuwende Volendamse volkszanger of een Haagse taxichauffeur die ’moet schelden’. In het nieuwe RTL-programma Blablabla met Schaap dompelt actrice Elise Schaap (40) zich onder in de wereld van accenten en dialecten. De naar eigen zeggen „ode aan taal en veelzijdigheid van Nederland” blijkt een fervent hitkanon: de eerste aflevering trok ruim een miljoen kijkers en ook aflevering twee naderde hits als B&B vol liefde. Het undercover gaan in de regio is Schaap dan ook op haar lijf geschreven, menen oud-collega’s Jeroen Spitzenberger en Maarten Heijmans.

Het gebruik van accenten die niet zijn aangeboren bleek eerder al een ongekend talent én voorliefde van Schaap. Ⓒ ANP / HH