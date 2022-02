NFT-notities Paul McCartney voor Hey Jude brengen 76.800 dollar op

De oudste zoon van de in 1980 vermoorde John Lennon verkocht een aantal gedigitaliseerde objecten uit de collectie van zijn vader. Hij verkocht de aantekeningen, een oude jas van de film Magical Mystery Tour en een cape die John Lennon droeg in de film Help! als NFT’s. Een non fungible token is een niet-inwisselbaar digitaal bestand, dat als uniek bewijs geldt voor het eigendom ervan.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Julian Lennon Ⓒ ANP/HH

Paul McCartney schreef Hey Jude als steunbetuiging voor Julian (Jules) Lennon toen John en Cynthia Powell met elkaar in scheiding lagen. Niet veel later trouwde Lennon met Yoko Ono.

Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel dat Julian heeft opgericht, de White Feather Foundation.