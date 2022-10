Alberto Stegeman na uitspraak rechter in hoger beroep: ’Gelukkig geen taakstraf’

„Ik had gehoopt op vrijspraak, daar hadden we voor gepleit, maar helaas”, laat Alberto in een reactie aan RTL Boulevard weten. „Maar gelukkig geen taakstraf”, zegt hij over de eis die het Openbaar Ministerie wel had gedaan, maar die de rechter naast zich neerlegde.

De rechtbank oordeelde wel dat Stegeman een geldboete van 5000 euro moet betalen. Daar blijft na enkele afgetrokken kosten nog een bedrag van 4750 euro van over. De programmamaker vindt het jammer dat hij moet betalen, maar is desalniettemin blij dat het achter de rug is.

„Het is niet wat ik wilde horen, maar fijn dat er duidelijkheid is en dat ik door kan gaan met mijn werk als journalist”, aldus Stegeman. „Er ligt nog een hoop werk, dus we gaan weer criminelen opsporen.”