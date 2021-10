Premium Het beste van De Telegraaf

Van Russische roulette tot de dood die in de film belandde: de ergste Hollywood-ongelukken

Door Dennis Van Goethem

Het sterfgeval op de set van Rust, waarbij acteur Alec Baldwin (63) per ongeluk een cameravrouw doodschoot, beroert Hollywood. Het incident doet terugdenken aan één van de meest beruchte overlijdens in de filmwereld: in 1993 stierf Brandon Lee, zoon van Bruce Lee, door een kogel op de set van The crow. De lijst van fatale of tragische ongevallen in Hollywood is intussen tergend lang. Onderstaand een overzicht.