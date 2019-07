Poppenspeler Pino: ’We zijn minachtend behandeld’

„Ons niet op de hoogte houden als wij vroegen van: hoe gaat het nou? Dan kregen we rollende ogen of een sneer”, zei Menschaar maandag in de Coen & Sander Show. „We werden langzaam maar zeker buitenspel gezet en mochten daar vooral niets over zeggen. Ik ging er wel van uit dat we niet meer aan het werk zouden komen, maar op de een of andere manier raakt het mij enorm door de behandeling. Ik raak daar zo van overstuur dat ik denk: wat hebben wij jullie misdaan?”

’Pino’ vindt het erg dat ze door de rare gang van zaken geen afscheid van haar personage heeft kunnen nemen. „De laatste dag dat wij werkten vorig jaar april, toen dacht ik wel: als we het nu te horen krijgen dan ren ik met pak en al de deur uit en dan ga ik er nog leuke dingen mee doen. En dat is helaas niet gebeurd. Ik vind dat heel erg. Mijn ziel en zaligheid zat in Pino.”

Oud-NTR-baas Paul Römer stelde maandag op NPO Radio 1 dat hij vindt dat de cast en crew geen realistisch wereldbeeld hebben; als er geen kijkers zijn, heeft een programma geen bestaansrecht, aldus Römer.