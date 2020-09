Linda de Mol in tranen door verzoening Patty en Priscilla

Dit beeld van de verzoening van Patty Brard en haar dochter Priscilla, deed de harten van de vaderlandse showbizz smelten. Zo ook bij televisiester Linda de Mol. Ⓒ Weekbad Privé/Cornelie Tollens

Het was nieuws dat PATTY BRARD (65) wel van de daken had willen schrééuwen, maar door schade en schande wijs geworden even voor zich hield. Vorige week al vond in Amsterdam de verzoening plaats met haar dochter PRISCILLA NASI (37). Elf jaar nadat het contact tussen hen werd verbroken, vielen zij elkaar nu weer in de armen. Woensdag bracht WEEKBLAD PRIVÉ dit nieuws, inclusief de eerste nieuwe foto’s van de twee sinds 2009. De reacties vanuit de vaderlandse showbizz zijn hartverwarmend.