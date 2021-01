ZIEN: Elizabeth Hurley (55) uit de kleren

„Hoe kon ik dit weerstaan”, schrijft Hurley bij de foto’s.

De actrice mag dan inmiddels 55 jaar zijn, ze heeft nog altijd het lichaam van een jonge godin. Onlangs onthulde ze in vorm te blijven door huishoudelijke taken te verrichten. „Ik denk dat het essentieel is om voor jezelf te zorgen en echt waarde te hechten aan je gezondheid”, vertelde Hurley in gesprek met People over hoe het toch kan dat ze er nog altijd twintig jaar jonger uit ziet dan ze werkelijk is. „Ik zie veel mensen die stijf lopen en stijf opstaan. Ik zeg altijd: ’doe elke dag een paar oefeningen’.”

Die oefeningen hoeven echter helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. „Ik doe de afwas. Gewoon dat soort dingen. Ik doe niet per se veel aan lichaamsbeweging, maar ik ben erg actief.”