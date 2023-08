Crewleden Rust mogen zaak tegen Alec Baldwin doorzetten

De crewleden spanden de zaak in februari aan tegen Baldwin. Zij hadden naar eigen zeggen een trauma opgelopen door het incident waarbij cameravrouw Halyna Hutchins op de set van de film om het leven kwam. Zij stierf nadat Baldwin een revolver op haar afvuurde waarvan hij dacht dat deze ongeladen was. De crewleden stelden ook dat Baldwin als producent van de film vaak nalatig was. Die nalatigheid zou uiteindelijk tot de dood van de cameravrouw hebben geleid.

De rechter wees ook een aanvullende procedureafspraak af om de zaak aan te houden totdat het strafproces rondom Rust voorbij is. De advocaten van Baldwin waren bezorgd dat er door de civiele zaak nieuw bewijs naar boven kan komen, dat mogelijk tegen de acteur gebruikt kan worden in een eventueel strafproces. In april werd bekend dat Baldwin niet meer vervolgd zou worden, maar inmiddels overwegen aanklagers een nieuwe zaak te starten naar aanleiding van een nieuw forensisch rapport. Het is nog niet duidelijk wanneer daar een besluit over wordt genomen.

Er loopt ook een zaak tegen wapensmid Hannah Gutierrez-Reed. Eerder meldden Amerikaanse media dat die zaak is uitgesteld tot 2024.