GTST krijgt er een nieuw gezin bij, met aan het hoofd Johnny Kraaijkamp. De 65-jarige acteur keert daarmee voor het eerst sinds zijn rol in Het zonnetje in huis (1993-2003) terug in een doorlopende serie op RTL. „Zijn komst is onderdeel van een groter plan waarmee we 2020 in gaan”, meldt producent EndemolShine.