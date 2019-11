Ladies Night bereikt ’lichte depressie’-grens Linda de Mol

Presentatrice Merel Westrik Ⓒ Marc de Groot

De Net5-talkshow Ladies Night trok woensdag 184.000 kijkers. Daarmee is het programma onder de ’magische grens’ gezakt die medebedenkster Linda de Mol eerder in DWDD had genoemd. „Onder de 200.000 kijkers heb ik een lichte depressie”, stelde De Mol toen.