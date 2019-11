Renée Zellweger genoot van acteerpauze

„Het was fijn om een tijdje op een echte manier met mensen te kunnen omgaan”, zegt de 50-jarige actrice in InStyle. „Als je onder de radar leeft, dan vergeten mensen al snel wie je bent. Ik was gewoon iemand die koffie bestelde in een café.”

Renée reisde veel, onder meer naar Liberia. En ze probeerde zich breed te ontwikkelen. Zo studeerde ze internationaal recht en publiek beleid. Nog een reden om een pauze in te lassen: Renée was op zoek naar liefde. „Tot rust komen en werken aan een leven voor mezelf”, zegt ze. „Ik wilde iemand leren kennen, verliefd worden.”

De acteercarrière van Renée lag stil tussen 2010 en 2016. De actrice, onder meer bekend van Bridget Jones Diary, speelde recent de titelrol in de film Judy, over de in 1969 overleden Hollywoodlegende Judy Garland. Voor die rol ontving ze de Desert Palm Achievement Award voor beste actrice.