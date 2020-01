BAFTA-oeuvreprijs voor acteur Andy Serkis

Serkis wordt geprezen om zijn acteerwerk, maar kan zich vooral een pionier noemen op het gebied van het creëren van digitale personages. Zo zette de acteur de zogeheten motion capture-techniek op de kaart in de filmwereld. Door middel van een speciaal kostuum waarmee al zijn bewegingen werden vastgelegd kon de acteur Gollum uit The Lord of the Rings en The Hobbit en Caesar uit de Planet of the Apes-trilogie realistisch in beeld brengen.

De acteur richtte een speciaal bedrijf op om de techniek verder door te ontwikkelen. Serkis wordt dan ook geregeld op filmsets als adviseur gevraagd.

De prijs werd eerder overhandigd aan onder anderen Ridley en Tony Scott, John Hurt en aan de Harry Potter-filmreeks. De BAFTA's worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen.