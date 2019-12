’Lenie (101) neemt De Wereld Draait Door over’

„Ik heb veel programma’s mogen maken met oudere mensen, maar honderdjarigen zijn een klasse apart. Ik heb zoveel levenslessen geleerd en ademloos geluisterd naar hun verhalen. Het eerste vliegtuig, de opkomst van de radio, sommigen hebben zelfs de Hindenburgh zeppelin zien overvliegen. Ik heb mensen leren kennen die alleen al door hoe ze in het leven staan respect afdwingen bij iedereen. Mijn leven was al veranderd, maar nu heeft het ook een andere kleur gekregen en dat vergeet ik nooit meer”, vertelt Gordon.

Dinsdagavond was Gordon samen met de 101-jarige Lenie uit Etten-Leur te gast bij De Wereld Draait Door waar een klein voorproefje werd gegeven op het programma. Al meteen wordt duidelijk dat deze dame nog vol in het leven staat. Het duurt dan ook niet lang of ze neemt de show volledig over...

„Lenie neemt even HELEMAAL over en Matthijs laat het gebeuren. Prachtig!”, schrijft iemand op Twitter. „Ik denk dat we binnenkort een nieuwe tafeldame hebben bij de DWDD”, reageert een ander.

Overigens wordt er ook getwijfeld aan de keuze van de gasten. Heeft dit misschien iets te maken met Matthijs zijn eerder gemaakte opmerking dat hij wellicht ook gaat stoppen? „Als Matthijs een programma van Gordon 4x prachtig noemt , zou dat betekenen dat hij ook naar Talpa gaat?”

100 Jaar Jong is vanaf 6 januari te zien op SBS6.