James Corden niet van plan om Ellen DeGeneres te vervangen

James Corden Ⓒ Getty Images

Geruchten deden eerder deze zomer de ronde dat talkshowhost James Corden de plek in de middagshow van zijn collega Ellen DeGeneres in zou nemen. Dit omdat zij onder vuur kwam te liggen nadat oud-werknemers uit de school klapten over een slecht werkklimaat op de set van The Ellen DeGeneres Show. James reageerde in zijn eigen Late Late Show voor het eerst op die geruchten.