Kensington annuleert concerten in Ziggo Dome

„Lieve mensen, door de gisteren aankondigde maatregelen zijn wij helaas gedwongen onze drie concerten in Ziggo Dome op 2, 3 en 4 december a.s. te annuleren. We zijn hard aan het werk om met onze partners Friendly Fire en Eventim jullie een passende oplossing te bieden”, schrijft de band. Ook laten ze weten dat mensen die al een kaartje hadden gekocht zo snel mogelijk bericht zullen krijgen.

Voor fans van de groep is de annulering het tweede slechte bericht in korte tijd. Zanger Eloi Youssef maakte vrijdag bekend na vijftien jaar uit de band te stappen. „Het is even een Wet van Murphy week momenteel, maar we hopen op jullie begrip in deze grillige tijd”, zegt de band daar zaterdag over.