Frans Duijts organiseert veiling

Na het overlijden van de vader van de zanger in 2018, is het werk in het bedrijf hem teveel geworden, zo vertelt Frans aan Boulevard. „De reden is dat ik het runnen van de zaak niet goed meer kan combineren met mijn activiteiten als zanger en met mijn gezinsleven. Ik blijf overigens wel bij de zaak betrokken, maar op een lager pitje.” Hij benadrukt dan ook dat het bedrijf niet gaat stoppen.

Naast hun sloopwerkzaamheden verkoopt de familie Duijts ook bouw- en tuinmaterialen. En die zullen dan ook te koop zijn in de online veiling die zaterdag van start gaat en loopt tot 4 juli.