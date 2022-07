’Nieuwe album Beyoncé uitgelekt’

Forbes stelt dat de teksten van die muziek stroken met de aangekondigde lijst titels van het album Renaissance. Ook Variety schrijft dat de muziek die zij hebben beluisterd klinkt als het nieuwe album van de zangeres.

Niet alleen online zou de muziek zijn uitgelekt. Ook zouden al cd’s worden verkocht in Europa. Het lek zou volgens de media mogelijk veroorzaakt zijn door de cd’s die vroegtijdig naar Europa zijn gebracht. Variety heeft woordvoerders van de superster en Columbia Records, de distributeur van het album, gevraagd om een reactie. Zij hebben nog niet op dit verzoek gereageerd.

Beyoncé kreeg in 2011 ook al te maken met een lek. Toen lekte haar vierde studioalbum uit, genaamd 4. De zangeres zei destijds dat ze, hoewel dit niet de manier was waarop ze haar nieuwe nummers wilde presenteren, de positieve reacties van haar fans waardeerde.

Met Het maken van Renaissance heeft Beyoncé geholpen om ’ontsnapping te vinden in een angstige tijd waarin de wereld zich bevindt’, zo verklaarde ze eerder. Met haar nieuwe album hoopt de zangeres ook haar fans te helpen om even te ontsnappen aan de werkelijkheid. Beyoncé bracht in 2016 met Lemonade voor het laatst een studioalbum uit. Daarna bracht ze nog wel het album Everything Is Love uit dat ze samen maakte met haar man Jay-Z en was ze te horen op The Lion King-soundtrack The Gift.