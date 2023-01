Lewis Capaldi legt show stil vanwege vechtpartij: ’Die mensen moeten eruit’

De 26-jarige Capaldi zong zijn ballad Hold Me While You Wait, afkomstig van zijn debuutalbum, toen hij schermutselingen in het publiek zag. „Die mensen moeten eruit”, zei de populaire singer-songwriter. „We kunnen niet vechten.” Tot groot vermaak van het publiek merkte hij vervolgens op dat het wel een „heel vreemd” liedje was om op te vechten. „Bizar, bizar.”

Nadat de boosdoeners uit elkaar waren gehaald, kon Capaldi zijn concert vervolgen.