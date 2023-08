Kaj Gorgels bedacht naam voor zoon vijf jaar geleden al

Het stel had jaren geleden een gesprek over babynamen en toen was er een jongensnaam die Gorgels noemde die er volgens hem ’heel sterk’ uitsprong. Vuijk was het daarna soms wel en soms niet eens met de naam, maar toen in april bekend werd dat ze een zoon kregen werd de knoop doorgehakt. „Ik vroeg: weet je het zeker? En ze zei: ik voel het eigenlijk toch wel.”

Het jongetje, het eerste kind van het koppel, wordt over zo’n twee maanden verwacht. Gorgels (32) vindt het vaderschap nog moeilijk voor te stellen. „Ik denk dat ik het pas op het moment dat ik hem in mijn armen hou echt besef.”