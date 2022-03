Back to the Future-ster te zien in derde seizoen The Mandalorian

Het is nog niet bekend welke rol Lloyd in de Star Wars-spin-off gaat vertolken. Volgens Deadline is de productie van het derde seizoen momenteel in Californië aan de gang. Naar verwachting verschijnt het nieuwe seizoen dit jaar op de streamingdienst.

De 83-jarige acteur is onder meer bekend van zijn rol als Dr. Emmett Brown in de Back to the Future-films. Ook speelde Lloyd mee de televisieserie Taxi, waarvoor hij in 1982 en 1983 een Emmy Award kreeg. Verder werkt hij ook als stemacteur en leende hij zijn stem onder meer uit aan de videogame-serie Kingdom Hearts.