Diederik Gommers over bezoek Famke Louise: ’Ontzettend leuk’

„Ik was blij dat ze er positief in stond en samen hebben we opbouwend verder kunnen denken. Ik ben een dokter en denk dat ik een stukje van de medische inhoud kan uitleggen. Dat heb ik gedaan en dan merk je: ze begrijpt het beter”, vertelt hij aan Nu.nl. Ook laat hij aan de nieuwssite weten het bezoek ’ontzettend leuk’ te vinden.

Bekijk ook: Famke Louise op bezoek bij Diederik Gommers

Als het aan Gommers ligt komt er nog een vervolg aan het gesprek. „Ik heb haar gevraagd na te denken over hoe we samen de jeugd kunnen gaan bereiken.”

Op het Instagramaccount van Famke Louise was naast een foto ook een filmpje met een gek filter te zien. Hierover zegt Gommers: „Ik heb het zelf nog niet gezien en had erna een bespreking en tijdens die bespreking kreeg ik al allerlei appjes over die foto. Ik heb zelf geen Instagram en we waren een beetje gek aan het doen. Op het gebied van social media ben ik niet veel wijzer geworden, hoor. Ik zal wel van mijn kinderen horen wat ik verkeerd heb gedaan, haha.”

Het bezoek van Famke was op uitnodiging van Gommers, die elkaar voor het eerst ontmoetten bij de talkshow van Eva Jinek. Famke was te gast nadat zij meedeed aan de protestactie #ikdoenietmeermee.

Famke Louise en Diederik Gommers zitten maandagavond weer samen om de tafel bij Jinek om uitgebreid verslag te doen van hun ontmoeting meldt ANP.