Lichaam gevonden in bergen waar acteur Julian Sands verdween

Ⓒ ANP/HH

Wandelaars hebben in de bergen in de regio San Bernardino, waar Julian Sands in januari is verdwenen, een lichaam gevonden. Dat maakte de sheriff volgens Amerikaanse media bekend. Het is nog niet duidelijk of het om de Britse acteur gaat.