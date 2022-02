Premium Het beste van De Telegraaf

Twaalf nominaties voor film Jane Campion Netflix aan kop in Oscar-race met ’The power of the dog’

Door Marco Weijers

Jane Champion, de regisseur van The Power of Dog. Ⓒ Getty Images

Met twaalf nominaties leidt Jane Campions boekverfilming The power of the dog dit jaar de Oscar-race. Het is niet de enige kans op succes voor Netflix bij de komende uitreiking van de Academy Awards.