Twaalf nominaties voor film Jane Campion Netflix aan kop in Oscarrace met ’The power of the dog’

Jane Champion, de regisseur van The Power of Dog. Ⓒ Getty Images

Met twaalf nominaties leidt Jane Campions boekverfilming The power of the dog dit jaar de Oscarrace. Het is niet de enige kans op succes voor Netflix bij de komende uitreiking van de Academy Awards.