Power of the Dog leidt bij de Oscars met twaalf nominaties

Het sf-epos Dune kreeg tien nominaties. Daarna volgen musicalremake West Side Story en het coming of age-drama Belfast, met elk zeven nominaties.

The Power of the Dog speelt zich af in de VS van begin twintigste eeuw en vertelt over een dominante rancher die zijn broer, zijn vrouw en haar tienerzoon intimideert. Hij blijkt dit echter te doen om zijn eigen diepere gevoelens te negeren. Dune van regisseur Denis Villeneuve vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.

Dune maakt meer kansen in de technische categorieën. Een opvallende titel bij de nominaties is de goedbekeken maar omstreden klimaatsatire Don't Look Up, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. De wrange komedie maakt kans op vier beeldjes, waaronder die voor beste film van het jaar.

De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld is op 27 maart. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Do Not Hesitate, viel in de voorrondes al af.

Bond-hit No Time To Die

De James Bond-film No Time To Die maakt kans op drie Oscars. Het 25e avontuur van de Britse geheim agent 007 is genomineerd in drie categorieën: beste lied, beste geluid en beste speciale effecten. De nominaties werden dinsdagmiddag bekendgemaakt in Hollywood. Het is overigens geen record voor een 007-film. Spectre uit 2012 werd genomineerd voor maar liefst vijf Oscars.

In No Time To Die is Daniel Craig voor de vijfde en laatste keer te zien als 007. In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus. De cast bestaat verder uit onder anderen Rami Malek, Léa Seydoux en Lashana Lynch.

De film stond oorspronkelijk gepland voor eind 2019, maar werd door eerst productieproblemen en daarna de coronapandemie meerdere malen uitgesteld. No Time To Die trok afgelopen najaar over de hele wereld volle zalen. De film draait nog steeds in de bioscopen en is sinds deze week ook op Apple TV en Pathé Thuis te zien.

Deense animatie Flee vestigt record

De Deense animatiefilm Flee heeft dinsdag een bijzondere prestatie geleverd. De film werd voor de Oscarprijzen genomineerd in drie aparte categorieën: beste animatie, beste documentaire én beste buitenlandse film. Voor zover bekend is dat nog nooit eerder in de geschiedenis van de Oscars gebeurd.

De film van regisseur Jonas Poher Rasmussen won het afgelopen jaar al een flink aantal prijzen op grote festivals als Cannes, Sundance en IDFA. Rasmussen vertelt het verhaal van zijn vriend Amin. De gay man ontvluchtte 35 jaar geleden als tiener het door oorlog geteisterde Afghanistan en kwam terecht in Denemarken. In de film staat Amin op het punt in het huwelijk te treden en besluit hij af te rekenen met al zijn demonen.

In de categorie animatie moet Flee het onder meer opnemen tegen de Disney-hit Encanto. In de categorie beste buitenlandse film is Flee een van de favorieten samen met de Noorse tragikomedie The Worst Person in the World. Flee is vanaf 3 maart in de Nederlandse bioscopen te zien.