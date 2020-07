Coldplay’s ’Parachutes’ viert 20e verjaardag

Het nog jonge Coldplay. Ⓒ Foto EMI Music

Wie had er al van Coldplay gehoord toen de band twintig jaar en een paar dagen geleden debuutalbum Parachutes uitbracht? Om toch nog even stil te staan bij deze mijlpaal brachten de Britten deze week vier oude videoclips behorend bij die plaat uit in modern HD.