Anouk stapt uit The Voice: ’Corrupte bende’

„Nou, wat een pleuriszooi allemaal.Wat onwijs verdrietig en teleurstellend”, begint ze de verklaring in een video. „Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niks heb gezegd. Ik wilde eigenlijk even de aflevering van BOOS afwachten, aankomende donderdag. Maar nu na een aantal statements te hebben gezien van onder andere Jeroen Rietbergen en ook na een paar telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen... ja, eigenlijk weet ik wel genoeg”, vertelt ze.

Ze trekt daarop ook haar conclusies. „En ik heb besloten dat ik gewoon niet weer terug wil komen bij The Voice. Het is gewoon een corrupte bende. Ik wil niet werken op een plek waar mannen misbruik maken van hun positie en waar bewust voor is gekozen dit stil te houden en om de andere kant op te kijken. Ja, dat kan echt niet, dat kan niet. Dan heb je echt een structureel probleem. Dat is gewoon niet waar ik zit. Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij The Voice of Holland”, vertelt ze in de video, die binnen een half uur al meer dan twintigduizend keer bekeken is. Steun krijgt ze van Jamai Loman en Dennis van der Geest.

Geschokt

Anouk is de eerste betrokken coach bij het programma die zo definitief afstand neemt. Waylon reageerde gisteren geschokt, maar liet vooral weten zelf niets te hebben gedaan. Glennis Grace was net nieuw als coach en gaf aan om die reden er zelf ook niet meer over te weten. Ook presentator Chantal Janzen liet weten geschokt te zijn en dat ’de onderste steen boven moet’ in het onafhankelijk onderzoek dat RTL toezegde.

RTL cancelde gisteren de uitzendingen van The Voice na aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze kwamen bij hen terecht via programmamaker Tim Hofman, die er komende donderdag een uitzending van zijn YouTube-serie BOOS aan wijdt. Bandleider bij The Voice Jeroen Rietbergen bekende vervolgens zaterdagmiddag de aantijgingen en stapte op. Tegen Ali B ligt een aangifte; zelf ontkent hij de beschuldigingen. Aan De Telegraaf heeft hij laten weten mee te werken aan het onderzoek van de politie.

