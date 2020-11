Twan Huys: ’College Tour komt terug!’

Twan Huys heeft zich verbonden aan KRO-NCRV en gaat aan de slag als presentator voor meerdere journalistieke programma’s. Zo gaat hij onder meer het nieuwe onderzoeksprogramma Waarde van de Aarde maken en ook College Tour komt dus terug op televisie.

„Ik verheug me enorm op een nieuwe serie van College Tour in mei. Heel fijn dat KRO-NCRV en NPO 2 College Tour omarmen. Tot op de dag van vandaag krijg ik de vraag van studenten en kijkers wanneer er weer een serie afleveringen van het programma op tv komt. College Tour wordt gemist, met de nieuwe start kunnen we studenten weer in contact brengen met inspirerende meesters in hun vak”, laat Twan weten in een verklaring van de omroep.

In College Tour sprak Huys samen met studenten met inspirerende mensen uit alle delen van de wereld. Huys presenteerde het programma elf jaar lang, maar moest er in 2018 afscheid van nemen toen hij overstapte naar RTL. Matthijs van Nieuwkerk deed in 2019 één reeks College Tour; daarna was het programma niet meer te zien.