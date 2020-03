HIER trouwt Sylvie in juni

Het Duitse blad weet meer details, namelijk dat het in juni gaat gebeuren en ook op de meest voor de hand liggende locatie, namelijk het super-de-luxe hotel Villa Cora. De kamers voor familieleden en een select gezelschap intieme vrienden zijn al geboekt. Sylvie liet afgelopen januari in een talkshow al vallen dat de bruiloft niet zo’n groot gebeuren gaat worden als menigeen zou verwachten.

Ⓒ Villa Cora

Sylvies huwelijk met Niclas Castello (artiestennaam voor Norbert Zerbs) vindt plaats, een jaar nadat zij elkaar in Venetië – ook in Italië – leerden kennen. Dat wil zeggen: áls alles doorgaat. Dit keer zal het niet een van de wispelturige verloofden zijn die op zijn schreden terugkeert, maar het in, met name, Italië zeer hardnekkige coronavirus dat nog roet in het eten kan gooien.

