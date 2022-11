Chris Hemsworth: ik heb acht tot tien keer grotere kans op Alzheimer

Hemsworth zegt dat hij het lastig vindt om te accepteren dat „een groot aantal indicatoren aangeeft dat de kans op alzheimer groot is.” De ziekte van Alzheimer is de oorzaak van 60 tot 70 procent van alle gevallen van dementie. Het meest herkenbare kenmerk van de ziekte is geheugenverlies.

Uit de testresultaten van Hemsworth blijkt dat hij een gen genaamd APOE4 heeft, waardoor de kans op Alzheimer in zijn geval acht tot tien keer groter is dan gemiddeld. Beide ouders van de acteur hebben eveneens het gen. „Ik word nu gedwongen om over mijn eigen sterfelijkheid te praten”, aldus Hemsworth.