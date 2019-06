Kluivertjes verkopen Gooische villa

Vanaf het moment waarop de carrière van Patrick de Kluivertjes drie jaar geleden in Parijs bracht, stond het huis in het Noord-Hollandse Laren het grootste deel van het jaar leeg. Een jaar later verhuisde het gezin naar Barcelona toen zoon Shane een contract tekende bij de plaatselijke FC.

Shane doet het zo goed bij FC Barcelona dat een terugkeer naar Nederland er voorlopig niet inzit. Moeder Rossana is maar wat trots, vertelt ze aan De Telegraaf. „Bij Onder-12 zijn nog een A- en een B-team. Vanaf onder-13 wordt dat één team, dus ligt de lat extra hoog. Maar hij heeft het top gedaan en mag blijven.”

Daardoor is ook het verblijf van de familie in Barcelona met een jaar verlengd. Of dat ook meteen de reden is waarom de villa in Laren verkocht is, wil Rossana niet kwijt. Wel is duidelijk dat er geen makelaar aan de verkoop te pas is gekomen, en de verkoop dus vermoedelijk niet gepland was.

De gelukkige koper van de villa in landelijke stijl is de Blaricumse kunsthandelaar Lionel Logchies. Zij hebben niet alleen de Kluivertjes als vorige bewoners, maar kunnen tegenover hun vrienden ook opscheppen dat zangers Ed Sheeran en Justin Bieber de villa huurden.