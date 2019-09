Mark Rutte blijkt fan van Klubbb3

Op het kiekje is Rutte te zien in Het Torentje. Achter hem staan een flink aantal CD’s, maar die van Klubbb3 blijkt front row te staan. „Welke CD staat er bij onze minister-president vooraan in de kast...? Jetzt geths richtig los van Klubbb3!”, aldus Jan.

Het drietal bestaat naast Jan Smit uit de Belg Christoff De Bolle en de Duitser Florian Silbereisen.