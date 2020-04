Wat niemand mag weten van Adele...

Naar verluidt is het stel overeengekomen dat ze de voogdij over hun zevenjarige zoontje Angelo delen. Omdat ze zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd zouden zijn, kan het zomaar zo zijn dat Simon de helft van haar fortuin - dat goed is voor zo’n 140 miljoen pond (159 miljoen euro) - krijgt.

Een insider laat weten aan The Sun: „Hollywood-scheidingen kunnen jaren voortslepen als een eindeloos gevecht. Adele en Simon willen dat absoluut niet. Omwille van hun zoon doen ze hun uiterste best om de scheiding zoveel mogelijk achter de schermen te houden en hun problemen op te lossen.”

De breuk tussen de zangeres en Simon werd vorig jaar april bekend. Bijna vijf maanden later vroeg Adele de scheiding officieel aan. Als we de geruchtenmachine mogen geloven heeft Simon - die zelf in het Verenigd Koninkrijk woont - al een huis gekregen van Adele dat vlakbij haar villa in Beverly Hills staat.